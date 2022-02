Alvino: “Solo il City meglio del Napoli. Vi rivelo una cosa” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Carlo Alvino esalta il Napoli. Il giornalista elenca i numeri della squadra di Luciano Spalletti: spunta un dato sorprendente. Quattro vittorie di fila su 5 (1 pari) giocate nel 2022, più di tutti, quando ne aveva perse 3 delle ultime quattro nel 2021. Per tacere delle porta inviolata. Con la vittoria sul Venezia siamo a 13, nessun ha fatto meglio nei top5 campionati europei. Rrahmani è da tempo una garanzia e in attesa di Koulibaly anche Juan Jesus con la cura Spalletti è diventato più che affidabile. In 24 partite di campionato il Napoli ha raccolto 52 punti. Con Osimhen in campo i punti sono stati 35 in 14 gare (media esatta di 2,5); senza sono arrivati 17 punti in 10 incontri (media 1,7). E sabato c’è Napoli-Inter, il ritorno dell’unica sfida persa in campionato dal talento nigeriano che ha una ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Carloesalta il. Il giornalista elenca i numeri della squadra di Luciano Spalletti: spunta un dato sorprendente. Quattro vittorie di fila su 5 (1 pari) giocate nel 2022, più di tutti, quando ne aveva perse 3 delle ultime quattro nel 2021. Per tacere delle porta inviolata. Con la vittoria sul Venezia siamo a 13, nessun ha fattonei top5 campionati europei. Rrahmani è da tempo una garanzia e in attesa di Koulibaly anche Juan Jesus con la cura Spalletti è diventato più che affidabile. In 24 partite di campionato ilha raccolto 52 punti. Con Osimhen in campo i punti sono stati 35 in 14 gare (media esatta di 2,5); senza sono arrivati 17 punti in 10 incontri (media 1,7). E sabato c’è-Inter, il ritorno dell’unica sfida persa in campionato dal talento nigeriano che ha una ...

Advertising

Luke_Alvino : @GiTufano69 @TMit_news In cartellini è chiaro che è così. D’altra parte transfermakt non è un sito con contenuti so… - gamonapoli : È incredibile Alvino e quelli di @kisskissnapoli hanno inguaiato una generazione di tifosi, quando dicono con fiere… - ilKato : @_softPizza_ Voi avete gente come Alvino purtroppo, uno che sa solo fomentare odio a senso unico - sara_alvino_ : RT @_LOUISUN91_: Questo ragazzino ancora non lo sa, ma qualche anno più tardi porterà avanti un concerto a Wembley tutto da solo... #LoveOn… - policarpone : @FBiasin Io pensavo che solo auriemma e alvino erano dei pagliacci, malati di fegato , ma mi sbagliavo giornalismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino Solo La pietra leccese racconta la città del barocco ...platea si affacciano numerosi bar tra i quali è da menzionare lo storico Caffè Alvino , famoso per ... C., portato alla luce solo per un terzo della sua estensione; poco più discosto è visibile il ...

Alvino: 'Mercato, un calciatore perfetto per Napoli. Meret - Gattuso, la verità' ' Febbraio è un mese importante, ma per me conta solo la sfida con la Salernitana. Spero che col ...quella continuità di risultati che il Napoli aveva messo in mostra ad inizio campionato ' dice Alvino ...

Alvino: “Il Napoli è riuscito con merito a trasformare la pressione in vittoria” CalcioNapoli1926.it Avino: “Solo il City meglio del Napoli. Vi rivelo una cosa” Carlo Alvino esalta il Napoli. Il giornalista elenca i numeri della squadra di Luciano Spalletti: spunta un dato sorprendente. Quattro vittorie di fila su 5 (1 pari) giocate nel 2022, più di tutti, ...

Alvino: "Il Napoli è riuscito con merito a trasformare la pressione in vittoria" Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli a Venezia, che lancia gli azzurri a solo una lunghezza dalla capolista Inter: "'Vincere a tutti i costi per non perdere ...

...platea si affacciano numerosi bar tra i quali è da menzionare lo storico Caffè, famoso per ... C., portato alla luceper un terzo della sua estensione; poco più discosto è visibile il ...' Febbraio è un mese importante, ma per me contala sfida con la Salernitana. Spero che col ...quella continuità di risultati che il Napoli aveva messo in mostra ad inizio campionato ' dice...Carlo Alvino esalta il Napoli. Il giornalista elenca i numeri della squadra di Luciano Spalletti: spunta un dato sorprendente. Quattro vittorie di fila su 5 (1 pari) giocate nel 2022, più di tutti, ...Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli a Venezia, che lancia gli azzurri a solo una lunghezza dalla capolista Inter: "'Vincere a tutti i costi per non perdere ...