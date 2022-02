Allerta maltempo Milano, vento fino a 90 km/h: danni al tetto della Stazione Centrale. Oltre 100 interventi dei vigili del fuoco – Foto e Video (Di lunedì 7 febbraio 2022) Centralini intasati questa mattina 7 febbraio per vigili del fuoco e polizia a Milano, dove sono stati diversi i danni per le raffiche di vento fino a 90 km/h che insistono dalle prime ore del giorno. Un pezzo del tetto della Stazione Centrale milanese si è staccato, costringendo gli addetti alla sicurezza a creare passaggi alternativi per i passeggeri all’interno della Stazione. danni anche all’ingresso della vicina sede della Regione Lombardia, dove è stato transennato l’ingresso di via Filzi dopo che sono state sradicate dalle aste le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea. Per precauzione sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Centralini intasati questa mattina 7 febbraio perdele polizia a, dove sono stati diversi iper le raffiche dia 90 km/h che insistono dalle prime ore del giorno. Un pezzo delmilanese si è staccato, costringendo gli addetti alla sicurezza a creare passaggi alternativi per i passeggeri all’internoanche all’ingressovicina sedeRegione Lombardia, dove è stato transennato l’ingresso di via Filzi dopo che sono state sradicate dalle aste le bandiere dell’Italia,Lombardia e dell’Unione europea. Per precauzione sono ...

Advertising

infoitinterno : Maltempo: forte vento e mareggiate, allerta sino a stasera - matildesjt : RT @SardiniaPost: ?? Il maestrale si abbatte sulla Sardegna. Il traghetto Sharden, partito da Genova per Porto Torres, è stato dirottato a O… - FatimaBo : RT @SardiniaPost: ?? Il maestrale si abbatte sulla Sardegna. Il traghetto Sharden, partito da Genova per Porto Torres, è stato dirottato a O… - SardiniaPost : ?? Il maestrale si abbatte sulla Sardegna. Il traghetto Sharden, partito da Genova per Porto Torres, è stato dirotta… - statodelsud : Maltempo: forte vento a Milano, scatta l’allerta arancione -