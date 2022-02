Allarme sul costo dell’energia: ecco 2 (folli) motivi del caro bollette (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il costo dell’energia è un’emergenza. Che per mesi la politica ha tenuto sotto il tappeto. Prima per il Covid, poi per l’elezione del presidente, ora per Sanremo, sul caro bollette si fanno tante chiacchere e poca sostanza. In maniera goffa il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ha detto un’ovvietà: non possiamo continuare a fare spesa pubblica all’infinito e dunque per questa via pubblicizzare i sovraccosti energetici. Peccato che simile rigore non sia stato adottato per centinaia di misure assistenziali che questo stesso governo ha prorogato, e ampliato, tipo il reddito di cittadinanza. In effetti meglio aiutare un ventenne con una mancia, che permettere ad un artigiano di assumerlo o a una fabbrica di continuare a vivere. A gennaio la produzione industriale ha fatto segnare il segno meno: non è la ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilè un’emergenza. Che per mesi la politica ha tenuto sotto il tappeto. Prima per il Covid, poi per l’elezione del presidente, ora per Sanremo, sulsi fanno tante chiacchere e poca sostanza. In maniera goffa il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ha detto un’ovvietà: non possiamo continuare a fare spesa pubblica all’infinito e dunque per questa via pubblicizzare i sovraccosti energetici. Peccato che simile rigore non sia stato adottato per centinaia di misure assistenziali che questo stesso governo ha prorogato, e ampliato, tipo il reddito di cittadinanza. In effetti meglio aiutare un ventenne con una mancia, che permettere ad un artigiano di assumerlo o a una fabbrica di continuare a vivere. A gennaio la produzione industriale ha fatto segnare il segno meno: non è la ...

Advertising

NicolaPorro : ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - eucervo : RT @NicolaPorro: ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - missypippi : RT @NicolaPorro: ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - Be_ll_atrice : RT @NicolaPorro: ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - avatar1dory : RT @NicolaPorro: ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? -