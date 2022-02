Alex Belli ritorna nella casa per riprendersi Delia? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Alex Belli potrebbe iniziare da stasera la quarantena per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip e riprendersi la moglie Delia La bomba l’aveva lanciata Silvia Toffanin a “Verissimo” sabato scorso e adesso pare che la voce stia via via prendendo conferme. Nulla di ufficiale, ma potrebbe essere un nuovo colpaccio di Alfonso Signorini che sceglie di proseguire la soap del triangolo amoroso Delia-Alex-Soleil. Così l’attore da stasera potrebbe iniziare la quarantena per poter rientrare nella casa di Cinecittà e confrontarsi con la moglie Delia che in questi giorni ha cambiato atteggiamento nei confronti di Barù. Un gioco, certo, ma che non avrà fatto sicuramente piacere al marito della Duran che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022)potrebbe iniziare da stasera la quarantena per rientraredel Grande Fratello Vip ela moglieLa bomba l’aveva lanciata Silvia Toffanin a “Verissimo” sabato scorso e adesso pare che la voce stia via via prendendo conferme. Nulla di ufficiale, ma potrebbe essere un nuovo colpaccio di Alfonso Signorini che sceglie di proseguire la soap del triangolo amoroso-Soleil. Così l’attore da stasera potrebbe iniziare la quarantena per poter rientraredi Cinecittà e confrontarsi con la moglieche in questi giorni ha cambiato atteggiamento nei confronti di Barù. Un gioco, certo, ma che non avrà fatto sicuramente piacere al marito della Duran che ...

Advertising

ilvomito : I Jerú hanno scassato più di alex belli e ho detto tutto #gfvip - lovsersclub : RT @BiasiErika: 'Ovunque sarai' mentre Alex e Cosmary si salutano è la mazzata finale?? Lei che crolla tra le sue braccia e Alex che nonost… - 361_magazine : Alex Belli potrebbe iniziare da stasera la quarantena per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip e riprenders… - gallosilvana18 : RT @nagioia08: Consiglio ad Alex belli Hai superato i 40anni Trovati un lavoro di cui poter vivere senza usare gli altri per far parlare di… - Saramarasaa : RT @nagioia08: Consiglio ad Alex belli Hai superato i 40anni Trovati un lavoro di cui poter vivere senza usare gli altri per far parlare di… -