Aldo Montano | dopo la rissa fulmina di nuovo Alex | lo ha distrutto | stavolta è finita malissimo FOTO

(Di lunedì 7 febbraio 2022)e il ritorno in grande stile sui social: ladi gruppo alimenta critiche feroci sull’attore di “Centovetrine”.(fonte youtube)L’atleta olimpicoè stato uno dei protagonisti più amati in quest’edizione del reality per antonomasia. Lo schermidore ha infatti militato per mesi nel cast del GF Vip, trovando ampio riscontro nel favore del pubblico. A causa di impegni personali e del senso di mancanza nei confronti di moglie e figli,ha interrotto il suo percorso all’interno del format, con grande cordoglio di due concorrenti in particolare. Si tratta di Manuel Bortuzzo, attualmente fuoriuscito dal gioco, e Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano ribattezzato “latin lover della mutua” dalla soprano Katia ...

Advertising

chiara_sciuto : RT @lolanoncorremai: Stasera la rivelazione del settimo enigma!!! Sette le virtù!!! Sette i vizi capitali!!!! Sette i giorni prima della re… - lolanoncorremai : Stasera la rivelazione del settimo enigma!!! Sette le virtù!!! Sette i vizi capitali!!!! Sette i giorni prima della… - _Sibeling_ : alexa play aldo montano's tutta sta foga agonistica non ce l'avevo nemmeno io alle olimpiadi, ti incattivisci proprio #jerù - FiorellaVolpe1 : @FedericaInnoce9 @giammy30685 @CalemmeFederica Lo ha confermato Aldo Montano...che i 3 moschettieri ci saranno...so… - BennyFaBrodi : Egoman ti prego stasera illustraci tutte le tue posizioni preferite del threesome, cantaci l’imponderabile e propon… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

In studio da Alfonso Signorini il ragazzo ha riabbracciato la sua famiglia e, nella scorsa puntata di Verissimo , ha ritrovato il grande amicoper un'intervista insieme. Oggi, nel ...... L'ex tronista Sabrina Ghio, che dopo un periodo drammatico è in dolce attesa; Manuel Bortuzzo: a distanza di qualche giorno dalla sua ultima ospitata insieme ad, l'ex concorrente del GF ...Il pubblico del Gf Vip è andato in visibilio per una foto in cui appaiono insieme Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Come reagirà Alex Belli? Foto: Ufficio ..."L'isola dei famosi" svela che Massimiliano Rosolino non sarà più inviato del programma. Ecco chi prenderà il suo posto.