Ala chiama i giovani artisti italiani Via alla seconda edizione di Art Prize | tema | il tempo

Dopo il successo della prima edizione, torna Ala Art Prize, un'iniziativa di Ala For Art promossa da Ala (Gruppo quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, tra i principali player a livello globale nell'offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale) per costruire una collezione permanente ospitata negli headquarters della Mostra d'Oltremare di Napoli. Per il 2022 Ala Art Prize si rinnova e dedica la sua open call a tutti gli artisti, artiste e collettivi di artisti attivi in Italia, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Novità del 2022 è anche la proposta di un tema a cui gli artisti dovranno far riferimento nell'ideazione della loro opera: il tempo

