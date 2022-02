Aggressioni Duomo, gip: "Minori incuranti delle sofferenza delle vittime (Di lunedì 7 febbraio 2022) I due minorenni arrestati nell'inchiesta milanese sugli abusi sessuali di Capodanno non hanno desistito "nemmeno di fronte all'evidente sofferenza patita dalle due giovani ragazze " tedesche, scrive ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) I due minorenni arrestati nell'inchiesta milanese sugli abusi sessuali di Capodanno non hanno desistito "nemmeno di fronte all'evidentepatita dalle due giovani ragazze " tedesche, scrive ...

