Aggressioni a Milano la notte di capodanno, fermati due minori (Di lunedì 7 febbraio 2022) Due minori di 16 e 17 anni, egiziani, sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Milano. Sono gravemente indiziati di alcune delle violenze sessuali e delle rapine avvenute la notte di capodanno ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Duedi 16 e 17 anni, egiziani, sono stati arrestati dalla polizia di Stato di. Sono gravemente indiziati di alcune delle violenze sessuali e delle rapine avvenute ladi...

fattoquotidiano : Aggressioni sessuali in piazza Duomo a Milano, altri due minorenni arrestati: molestarono due turiste tedesche - Agenzia_Ansa : Aggressioni a piazza Duomo a Milano: arrestati due minori #ANSA - AngeloCiocca : #Milano. Via Lecco Sabato Sera, rissa con #coltellate, #bottigliate, #pestaggi e #aggressioni. Rissa tra #gang e de… - Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: Aggressioni sessuali in piazza Duomo a Milano, altri due minorenni arrestati: molestarono due turiste tedesche https:/… - aldobianco2 : RT @AzzurraBarbuto: Allarma lo stato in cui versa Milano. Aggressioni persino in pieno giorno, in centro. Oggi, alle 12, una novantenne è s… -