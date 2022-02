Aerospazio, Campania protagonista a Expo Dubai. Carrino e Schisano: Promuoviamo innovazione e lavoro (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è il dimostratore in scala del velivolo Atr, joint venture paritetica tra Leonardo e Airbus, l’aeromobile più venduto nel segmento di mercato con meno di 90 posti. Ma anche il satellite Irene del Consorzio Ali, la piattaforma per il lancio di satelliti SSMS e Hyplane, l’aereo per i voli ipersonici e suborbitali ed il turismo spaziale. Sono alcuni esempi dei dimostratori, in scala, o dei prototipi in mostra, a partire da domenica 6 febbraio presso l’Expo di Dubai negli spazi della Regione Campania all’interno del padiglione Italia. All’inaugurazione della mostra denominata “Il Volo: un viaggio tra sfide e innovazione” sono intervenuti il presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, Luigi Carrino e l’Assessore alla Ricerca e all’innovazione della Regione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è il dimostratore in scala del velivolo Atr, joint venture paritetica tra Leonardo e Airbus, l’aeromobile più venduto nel segmento di mercato con meno di 90 posti. Ma anche il satellite Irene del Consorzio Ali, la piattaforma per il lancio di satelliti SSMS e Hyplane, l’aereo per i voli ipersonici e suborbitali ed il turismo spaziale. Sono alcuni esempi dei dimostratori, in scala, o dei prototipi in mostra, a partire da domenica 6 febbraio presso l’dinegli spazi della Regioneall’interno del padiglione Italia. All’inaugurazione della mostra denominata “Il Volo: un viaggio tra sfide e” sono intervenuti il presidente del Distretto Aerospaziale della, Luigie l’Assessore alla Ricerca e all’della Regione ...

GradedSpa : #Aerospazio, a #Expo2020Dubai la #campania vola verso il #futuro #Expo2020 #Dubai #DubaiExpo2020 #AeroSpace… - insalutenews : Aerospazio, a EXPO Dubai la Campania vola verso il futuro - - ltotaro : RT @ItalyExpo2020: #Ricerca #Innovazione #Aerospazio La Regione Campania si presenta al #PadiglioneItalia di #Expo2020Dubai per creare conn… - CampaniaCompete : RT @ItalyExpo2020: #Ricerca #Innovazione #Aerospazio La Regione Campania si presenta al #PadiglioneItalia di #Expo2020Dubai per creare conn… - startzai : RT @ItalyExpo2020: #Ricerca #Innovazione #Aerospazio La Regione Campania si presenta al #PadiglioneItalia di #Expo2020Dubai per creare conn… -