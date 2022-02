Accusato di furto di gratta e vinci, per una perizia “parziale incapacità intendere e volere” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al momento del fatto “era in uno stato di incapacità parziale di intendere e volere“. Così una perizia psichiatrica disposta dal Tribunale di Napoli descrive la condizione di Gaetano Scutellaro, 58 anni, Accusato di aver rubato a settembre dello scorso anno un ‘gratta e vinci’ da 500 mila euro a una donna di 69 anni. Lo riferiscono organi di stampa. L’uomo, ex marito della titolare della tabaccheria della zona Materdei, è Accusato di furto aggravato e tentata estorsione: dopo il furto avrebbe tentato di intavolare una ‘trattativa’ con una parente della vittima per la restituzione del biglietto vincente. Scutellaro fu poi arrestato nei pressi dell’aeroporto di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al momento del fatto “era in uno stato didi“. Così unapsichiatrica disposta dal Tribunale di Napoli descrive la condizione di Gaetano Scutellaro, 58 anni,di aver rubato a settembre dello scorso anno un ‘’ da 500 mila euro a una donna di 69 anni. Lo riferiscono organi di stampa. L’uomo, ex marito della titolare della tabaccheria della zona Materdei, èdiaggravato e tentata estorsione: dopo ilavrebbe tentato di intavolare una ‘trattativa’ con una parente della vittima per la restituzione del biglietto vincente. Scutellaro fu poi arrestato nei pressi dell’aeroporto di ...

