A Spotify viene chiesto conto dell'efficacia delle sue nuove regole contro la disinformazione (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'attenzione attorno a Spotify non si attenuta e stavolta a chiedere conto del lavoro che la piattaforma sta facendo è stato Thomas DiNapoli, massimo funzionario delle pensioni nello stato di New York. Da lui arriva una richiesta esplicita per Spotify, quella di fornire dettagli sull'efficacia delle sue nuove regole sui contenuti; la piattaforma di streaming musica, infatti, dopo il caso Joe Rogan ha promesso una maggiore trasparenza rispetto alla gestione dei contenuti e tutta una serie di cambiamenti per gestire la disinformazione. LEGGI ANCHE >>> Alcuni episodi di Joe Rogan sono stati rimossi da Spotify (ma non quelli contestati) La lettera di Thomas DiNapoli all'ad di Spotify Thomas DiNapoli, ...

