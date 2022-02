A Ottawa è stato dichiarato lo stato di emergenza per le proteste dei camionisti contro le restrizioni per il coronavirus (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica Jim Watson, il sindaco di Ottawa, la capitale del Canada, ha dichiarato lo stato di emergenza in risposta alle grandi proteste contro le restrizioni per il coronavirus organizzate dai camionisti, che da oltre una settimana stanno bloccando la città. Leggi su ilpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica Jim Watson, il sindaco di, la capitale del Canada, halodiin risposta alle grandileper ilorganizzate dai, che da oltre una settimana stanno bloccando la città.

Advertising

MediasetTgcom24 : Canada, sindaco Ottawa dichiara stato emergenza dopo proteste in piazza #canada #ottawa #proteste #sindaco… - Adnkronos : Canada, continuano proteste no vax a Ottawa: dichiarato stato di emergenza. - repubblica : Canada, Ottawa assediata dai camionisti contro l'obbligo di vaccino. Stato di allerta, il premier Trudeau in locali… - LKynes4 : RT @AndreaF32653400: E d'improvviso, stamani, è tutto un fiorire di titoli che auspicano il ritorno alla normalità, e criticano il Governo.… - freedom_474 : RT @Adnkronos: Canada, continuano proteste no vax a Ottawa: dichiarato stato di emergenza. -