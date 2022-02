(Di lunedì 7 febbraio 2022) REGGIO EMILIA – “Tanti! Keep rockin’! Et salótt!”. Con queste poche parole, pubblicate oggi sulla sua pagina Facebook ufficiale,‘Sugar’ Fornaciari (foto) ha voluto fare gliper i suoi 70. Un traguardo decisamente importante per uno dei più grandi rocker italiani di sempre. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

CremoniniCesare : Auguri Vasco! 70 anni… liberi! Ti vogliamo bene. ?? Gli occhi di @vascorossi. - Agenzia_Ansa : Vasco Rossi compie 70 anni, il cartone animato sui social: 'Voglio una vita spericolata'. Il post del rocker di Zoc… - SkyTG24 : Vasco Rossi compie 70 anni, da Albachiara a Rewind: le sue canzoni indimenticabili. VIDEO - skadush_lol : RT @perchetendenza: 'Auguri Vasco': Perché Vasco Rossi compie 70 anni - musicanotizie : 70 anni Vasco Rossi, gli auguri di Zucchero -

Ultime Notizie dalla rete : anni Vasco

Omaggio aRossi a Firenze, nel giorno del suo compleanno. I settant'dell'artista sono un momento importante per i fan. E nelle prime ore di lunedì l'omaggio social di Lorenzo Baglioni con i Vocal ...Firenze ha festeggiato i 70diRossi con un breve live in suo onore, all'alba, in uno dei luoghi simbolo della città, la terrazza panoramica di piazzale Michelangelo. La scelta del brano non poteva che cadere su '...“Siamo qui… a quota 70. Al 70esimo piano ‘spericolato'”. Lo scrive Vasco Rossi nel giorno del suo compleanno su Instagram, dove ha postato un’animazione in cui è protagonista nonché cronista della sua ...Vasco Rossi e Barbara D’Urso sono stati per molto tempo una ... in passato infatti il cantante è stato legato a Barbara D’Urso, un vero scoop che per molto anni i due non hanno voluto confermare ma ...