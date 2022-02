3 argomenti proibiti in un primo appuntamento

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Frequentando le app di dating o guardando gli show tv a tema, potresti aver già un'idea deglidi cui non parlare (mai e poi mai) al. Almeno se il tuo desiderio è che ce ne sia un secondo, se non un terzo o un quarto... D'altro canto, se non vedi un futuro e vuoi rovinare l'incontro, questi possono aiutarti. Secondo la psicoterapeuta Caitlin Cantor esistono esattamente 3 temi specifici che nessuno dovrebbe mai tirar fuori al. Allo stesso modo, sei sei a une l'altra persona ne tira fuori uno: esci da lì (e dalla conversazione) il più presto possibile perché sono le bandiere rosse più grandi in cui ti potresti imbattere. Tieni a memoria questo suggerimento la prossima volta che incontri qualcuno di nuovo. Gli ...