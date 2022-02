21esima giornata Bundesliga 2021 2022 | il punto

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella/22, apertasi con l’anticipo del venerdì sera tra Hertha Berlino e Bochum (1-1), il Bayern Monaco vince in rimonta sul Lipsia(3-2) e porta a 9 punti il suo vantaggio sul Borussia Dortmund, pesantemente sconfitto in casa dal Leverkusen (2-5) che si conferma terzo a -5 dai gialloneri. Nelle altre sfide, successi pesanti per l’Augsburg contro l’Union Berlino (2-0), e il Colonia contro il Friburgo(1-0). Il Mainz supera l’Hoffenheim (2-0), mentre l’Eintacht passeggia a Stoccarda(2-5). Nel posticipo, il Wolfsburg travolge il fanalino di coda Greuther Furth (4-1).: i risultati HERTHA BERLINO-BOCHUM 1-1 STOCCARDA-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-5 MAIN-HOFFENHEIM ...

Le formazioni ufficiali di Pordenone - Spal , match valido per ladella Serie B 2021/2022 . I padroni di casa sono reduci dalla seconda vittoria della stagione, conquistata in casa del Perugia. La Spal arriva invece da due pareggi con Benevento e ...Commenta per primo Ladi Serie B si chiude questo pomeriggio con due partite, una per parte della classifica. Partendo dalla corsa salvezza, il fanalino di coda Pordenone prova a dare continuità ospitando ...Nello studio virtuale di Breaksport si ritroveranno con il conduttore Alfredo Salzano, opinionisti, giornalisti ed esperti di calcio per parlare della 21esima giornata del Campionato di Serie B, del ...(TernanaNews) Torna la Serie B, con la 21esima giornata.Sei le partite in programma alle 14importanti per salvezza, promozione, playoff e playout.Benevento e Parma, finisce 0-0.così come 0-0 tra.