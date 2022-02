Zanetti | «Abbiamo tenuto bene il campo | ma siamo stati sterili dal punto di vista offensivo»

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il tecnico del Venezia, Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il match di campionato contro il Napoli. «L’impressione è che illomadaldifatto fatica a superare la loro linea, anche secostruito, ovvio che contro una squadra così si rischia di prendere gol prima o poi, dovevamo fare di più daldi». «Volevamo fare questo tipo di partita, è evidente che in alcune situazionirecuperato palla ma non...

... David Okereke, Luis Nani, Jean - Pierre Nsame, Arnór Sigurðsson Le dichiarazioni dialla ...ad oggi più esperienza nella massima serie, e questa è una cosa che conta non poco nelle ...L'allenatore del Venezia Paoloha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nell'immediato prepartita con il ... Giochiamo con tre punte pure e anche noile nostre carte da ...Paolo Zanetti ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col Napoli. PRESTAZIONE – «Abbiamo tenuto bene il campo ma siamo stati sterili offensivamente, non riuscivamo a superare la loro linea. Contro il ...VENEZIA - Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "In alcune situazioni abbiamo recuperato palla, in altre ...