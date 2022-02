WWE | Si provano possibili match in vista di WrestleMania 38?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Siamo ufficialmente entrati nel periodo più importante dell’anno in casa WWE, ovvero quello della Road To. Indello Showcase of Immortals di quest’anno sono stati ufficializzati al momento due incontri e riguardano entrambi i vincitori dei due Royal Rumbleovvero Brock Lesnar e Ronda Rousey, con The Beast che andrà a sfidare il WWE Universal Champion Roman Reigns e Ronda se la vedrà invece con la Smackdown Women’s Champion Charlotte Flair. House show come prova? Gli house show sono di solito un buon indicatore su ciò che sono i piani per le storyline, perché molti deiche si svolgono negli house show sono fatti in modo che i lottatori possano lavorare insieme prima di affrontarsi in PPV. E’ stato riportato di come per un house show che si terrà il 27 marzo a Toronto in Canada ...