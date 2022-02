WWE: Ascolti di SmackDown in calo nonostante la presenza di Ronda Rousey (Di domenica 6 febbraio 2022) L’episodio di SmackDown di questa settimana ha portato diversi sviluppi interessanti, sia per l’immediato con Goldberg che ha lanciato la sfida a Roman Reigns per il titolo Universale ad Elimination Chamber, sia per la Road to WrestleMania con Ronda Rousey, alla prima storica apparizione nello show blu, che ha ufficializzato la scelta di Charlotte Flair come avversaria per il main event di WrestleMania 38. Si rimane sopra i 2 milioni Secondo Spoiler TV, l’episodio di SmackDown di questa settimana ha totalizzato in media poco più di 2 milioni di spettatori, dato in calo rispetto ai 2,217 milioni dell’episodio pre-Royal Rumble. Lato ratings la puntata ha raccolto nella fascia demografica 18-49 un dato di 0.50, in ribasso rispetto allo 0.56 di una settimana fa. La concorrenza era rappresentata ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 6 febbraio 2022) L’episodio didi questa settimana ha portato diversi sviluppi interessanti, sia per l’immediato con Goldberg che ha lanciato la sfida a Roman Reigns per il titolo Universale ad Elimination Chamber, sia per la Road to WrestleMania con, alla prima storica apparizione nello show blu, che ha ufficializzato la scelta di Charlotte Flair come avversaria per il main event di WrestleMania 38. Si rimane sopra i 2 milioni Secondo Spoiler TV, l’episodio didi questa settimana ha totalizzato in media poco più di 2 milioni di spettatori, dato inrispetto ai 2,217 milioni dell’episodio pre-Royal Rumble. Lato ratings la puntata ha raccolto nella fascia demografica 18-49 un dato di 0.50, in ribasso rispetto allo 0.56 di una settimana fa. La concorrenza era rappresentata ...

La rivoluzione di Shadid Khan: la sua AEW sta cambiando il mondo del wrestling Ad oggi la WWE continua ad essere in testa per ascolti totalizzati, ma a fine luglio si è verificato un clamoroso sorpasso della AEW nella key demo, cioè la fascia d'età dai 18 ai 49 anni che viene ...

