West Ham: pronti 150 milioni per il mercato, due giocatori nel mirino

Football Insider rivela che il West Ham è pronto ad investire sul mercato estivo circa 150 milioni per continuare a lottare per posizioni...

DiMarzio : Il #WestHam tenta l'assalto a Darwin #Nunez: offerti 50 milioni al #Benfica

Ultime Notizie dalla rete : West Ham Leeds, nel rinnovo di Raphinha ci sarà una clausola rescissoria: la cifra Commenta per primo Football Insider rivela che nel nuovo contratto che stanno discutendo il Leeds con Raphinha , l'esterno è seguito da Chelsea e West Ham , ci sarà una clausola rescissoria da 60 milioni di sterline (71 milioni di euro circa) che si abbasserà a 35 negl'ultimi due anni contratto.

Man United, c'è concorrenza per Rice Commenta per primo Il Manchester United segue Declan Rice , ma non è solo: il Chelsea segue il centrocampista del West Ham e lo stesso giocatore sogna i Blues , come riporta il Daily Mail .

FA Cup, West Ham e Chelsea rischiano la figuraccia: avanti solo ai supplementari La Gazzetta dello Sport FA Cup, Tottenham di Conte trova il Middlesbrough negli ottavi Sorteggiato il quadro degli ottavi di finale della FA Cup, questi gli accoppiamenti: Luton Town-Chelsea, Crystal Palace-Stoke City, Peterborough United-Manchester City, Liverpool/Cardiff City-Norwich ...

FA Cup 2021/2022, sorteggiati gli ottavi: il City pesca il Peterborough Questi gli accoppiamenti del prossimo turno: Luton Town-Chelsea, Crystal Palace-Stoke City, Peterborough United-Manchester City, Liverpool/Cardiff City-Norwich City, Southampton-West Ham United, ...

