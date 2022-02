Volley, Conegliano-Monza in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-Vero Volley Monza, sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Big match al PalaVerde di Villorba. Le Pantere di Santarelli sono prime in classifica a quota 37 punti, frutto di tredici vittorie e una sconfitta. Stesso punteggio per le brianzole di coach Gaspari, che però hanno giocato una partita in più (12 vittorie e 3 sconfitte). In palio punti importanti: chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 30 gennaio. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco-Vero, sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato diA1. Big match al PalaVerde di Villorba. Le Pantere di Santarelli sono prime in classifica a quota 37 punti, frutto di tredici vittorie e una sconfitta. Stesso punteggio per le brianzole di coach Gaspari, che però hanno giocato una partita in più (12 vittorie e 3 sconfitte). In palio punti importanti: chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 30 gennaio. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1 ...

