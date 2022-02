“Vittoria di grande personalità”: il giornalista esalta il Napoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Il giornalista sportivo Riccardo Cucchi ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la partita tra Venezia e Napoli. Di seguito la sua analisi. “Ci ha messo un’ora per scardinare l’assetto difensivo del Venezia. Il Napoli vince una partita ostica con grande personalità. Osimhen torna al gol, Petagna raddoppia nel lunghissimo recupero. Non è mai facile giocare al Penzo“. Petagna, Venezia-Napoli Il Napoli trionfa al Penzo non senza difficoltà. Il Venezia, solido soprattutto nella fase difensiva, ostacola gli azzurri per ben 60 minuti. L’ingrediente vincente secondo il giornalista è stata la grande personalità dei partenopei. Ci ha messo un'ora per scardinare l'assetto difensivo del #Venezia. Il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilsportivo Riccardo Cucchi ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la partita tra Venezia e. Di seguito la sua analisi. “Ci ha messo un’ora per scardinare l’assetto difensivo del Venezia. Ilvince una partita ostica con. Osimhen torna al gol, Petagna raddoppia nel lunghissimo recupero. Non è mai facile giocare al Penzo“. Petagna, Venezia-Iltrionfa al Penzo non senza difficoltà. Il Venezia, solido soprattutto nella fase difensiva, ostacola gli azzurri per ben 60 minuti. L’ingrediente vincente secondo ilè stata ladei partenopei. Ci ha messo un'ora per scardinare l'assetto difensivo del #Venezia. Il ...

