Virtus Francavilla-Potenza, Serie C: le probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 6 febbraio 2022) Virtus Francavilla-Potenza in campo oggi alle 17:30 al “Nuovarredo” arena e fortino (quasi) inespugnabile fino ad adesso per i padroni di casa reduci da una sola sconfitta. Gli imperiali arrivano da cinque risultati utili consecutivi ed affronteranno un Potenza che non ha mai vinto in trasferta fino ad ora. I lucani, però, sono tornati recentemente al successo battendo il Foggia. Ecco le ultime news relative al match, dalle probabili formazioni alla diretta tv. Statistiche e curiosità Virtus Francavilla-Potenza Gli imperiali occupano attualmente la quarta posizione in classifica a quota 40 punti grazie con uno score di 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque gara disputate. Situazione differente per i lucani, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)in campo oggi alle 17:30 al “Nuovarredo” arena e fortino (quasi) inespugnabile fino ad adesso per i padroni di casa reduci da una sola sconfitta. Gli imperiali arrivano da cinque risultati utili consecutivi ed affronteranno unche non ha mai vinto in trasferta fino ad ora. I lucani, però, sono tornati recentemente al successo battendo il Foggia. Ecco le ultime news relative al match, dalleallatv. Statistiche e curiositàGli imperiali occupano attualmente la quarta posizione in classifica a quota 40 punti grazie con uno score di 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque gara disputate. Situazione differente per i lucani, ...

