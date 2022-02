VIDEO | VENEZIA NAPOLI 0-2, le immagini del match (Di domenica 6 febbraio 2022) Il NAPOLI vince a VENEZIA e torna al secondo posto ed ora si gioca lo scontro diretto contro l’Inter al Maradona. #VENEZIANAPOLI #NAPOLI #sscNAPOLI #calcioNAPOLI #NAPOLI #seriea Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilvince ae torna al secondo posto ed ora si gioca lo scontro diretto contro l’Inter al Maradona. ##ssc#calcio#seriea

Advertising

teatrolafenice : ?? È appena cominciato lo spettacolo del Romanticismo: Elia Cecino, Premio Venezia 2019, sta interpretando diretto d… - Venice_Carnival : Massimo Checchetto, Direttore Artistico del #CarnevaleVenezia2022, racconta il tema di questa edizione. ??… - nuova_venezia : In centinaia sono arrivati stamattina all’Arsenale per chiedere al Comune di non firmare il Protocollo con minister… - mitzvah_bar : RT @Adri_JUVE: Solo noi abbiamo pareggiato a Venezia ?????? - andatadaDiono_ : RT @NoContextNapoli: Venezia - Napoli (06/02/2022) Trasferta Curva A & B ?????? -