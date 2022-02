VIDEO Sunisa Lee 10 0 perfetto alle parallele! La Campionessa Olimpica scrive la storia | l’esercizio in NCAA

(Di domenica 6 febbraio 2022)Lee ha scritto una pagina dinella notte italiana. Laall-around ha infatti realizzato un esercizio da brividiparle asimmetriche in occasione di una gara di, il campionato universitario statunitensi di ginnastica artistica, ed è stata valutata con un mirabolante 10.0. I giudici hanno assegnato il massimo punteggio alla fuoriclasse americana, che si sta cimentando in questa avventura dopo l’apoteosi di Tokyo. La 18enne ha domato gli staggi e ricorderà per sempre questa gara. Precisiamo che non si tratta del sistema di punteggio che si utilizza nella ginnastica d’elite, dove vengono sommati il D Score (le difficoltà) e l’E Score (l’esecuzione, partendo da 10.0 e detraendo le singole penalità). In ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sunisa

OA Sport

...è stato visto più di 290.000 volte e ha ricevuto molti elogi dai fan che sono rimasti sbalorditi dal suo talento.. Il tweet ha anche attirato l'attenzione della medaglia d'oroLee, una ...L'abbiamo ammirata con piacere alle parallele asimmetriche, dove ha ottenuto un rilevante 9.900 nell'ultimo fine settimana.Lee ha conquistato la medaglia di bronzo su questo attrezzo alle Olimpiadi e ai Mondiali 2019, ha ribadito il proprio potenziale anche in NCAA. Alla trave, invece, dove è stata quinta a Tokyo, ...Sunisa Lee ha scritto una pagina di storia nella notte italiana. La Campionessa Olimpica all-around ha infatti realizzato un esercizio da brividi alle parallele asimmetriche in occasione di una gara d ...Mya Hooten, a sophomore at the University of Minnesota, wowed the judges with her floor routine at Monday's meet against the University of Michigan.