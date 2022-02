VIDEO Slittino | Dominik Fischnaller è bronzo alle Olimpiadi di Pechino Riviviamo le emozioni dell’ultima manche

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022)si è preso la più dolce delle rivincite. Dopo il podio sfumato a Pyeongchang nel 2018 per soli 4 millesimi di secondo, oggi è arrivato il tanto agognatodi2022. Il risultato assume ancora più valore alla luce degli ultimi giorni, vissuti tra lo sconforto per l’esclusione del cugino Kevin dalla gara a causa di una positività al Covid, e lo spettro di una possibile esclusione dalla gara per lo stesso motivo, dato che i due condividevano la stanza. E invece il nativo di Bressanone è stato più forte di tutto questo, trovando una gara di estrema costanza, gestendo al meglio i momenti difficili e facendo correre la sua slitta quanto più poteva.2022: ...