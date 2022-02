VIDEO Juventus, 5 cambi per Allegri: bianconeri in campo così contro il Verona (Di domenica 6 febbraio 2022) Questa sera alle 20:45 la Juventus sfida il Verona: in campo dal 1' i due nuovi acquisti, Vlahovic e Zakaria Leggi su mediagol (Di domenica 6 febbraio 2022) Questa sera alle 20:45 lasfida il: indal 1' i due nuovi acquisti, Vlahovic e Zakaria

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala di passaggio al J Hotel: e i tifosi tutti pazzi per lui ?? #Juventus - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVerona di Mister Allegri. A breve report su - romeoagresti : #Kulusevski saluta la #Juventus: “Sono stato molto bene, spero un giorno di tornare” ??????@GoalItalia - vicentep_14 : RT @MyGreatest11: 06/02/02 - Coppa Italia Semi Final Juventus vs AC Milan Gianluca Zambrotta - Mediagol : VIDEO Juventus, 5 cambi per Allegri: bianconeri in campo così contro il Verona -