VIDEO Italia-Cina 8-4 curling, Olimpiadi 2022: highlights e sintesi. Constantini e Mosaner ancora spettacolari (Di domenica 6 febbraio 2022) L’Italia ha ancora una volta portato a casa una vittoria, la settima consecutiva, nel torneo misto di curling. Stefania Costantini e Amos Mosaner portano a casa l’8-4 nei confronti della Cina, facendo restare imbattuto il nostro Paese nella competizione. Un’altra prova di valore, quella del duo azzurro, che si sta guadagnando sempre più con autorità il ruolo di leader della graduatoria. Questa volta è bastato gestire fin dall’inizio la situazione, che già era favorevole in virtù della situazione cinese. curling, Italia-Cina 8-4: Stefania Constantini e Amos Mosaner infilano il settebello, primo posto ad un passo! Bellissimo soprattutto il tiro nella prima end di Stefania Costantini, che di fatto garantisce tre punti ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) L’hauna volta portato a casa una vittoria, la settima consecutiva, nel torneo misto di. Stefania Costantini e Amosportano a casa l’8-4 nei confronti della, facendo restare imbattuto il nostro Paese nella competizione. Un’altra prova di valore, quella del duo azzurro, che si sta guadagnando sempre più con autorità il ruolo di leader della graduatoria. Questa volta è bastato gestire fin dall’inizio la situazione, che già era favorevole in virtù della situazione cinese.8-4: Stefaniae Amosinfilano il settebello, primo posto ad un passo! Bellissimo soprattutto il tiro nella prima end di Stefania Costantini, che di fatto garantisce tre punti ...

