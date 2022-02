Vi racconto gli enormi danni che la chiusura delle scuole ha prodotto nel mondo

Leggi su agi

(Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Nel febbraio di due anni fa, l'Italia decideva di chiudere le, come prima, urgente misura contro quella che si stava configurando come una pericolosa epidemia, con i primi tragici casi a Codogno e in Veneto. Da allora, analoghi provvedimenti sono stati decisi a diverse riprese in 190 Paesi in tutto il, coinvolgendo un miliardo e 600 milioni di allievi, dalla scuola per l'infanzia all'Università, ovvero il 92% dell'intera popolazione studentesca mondiale. Fin da subito, l'Unesco ha cominciato a raccogliere e mettere a disposizione i dati sull'impatto che la pandemia ha avuto sull'educazione, e a lanciare l'allarme. “La buona notizia – ha spiegato in un'intervista all'Agi la vicedirettrice generale dell'Unesco per l'Educazione, Stefania Giannini – è che siamo stati ascoltati e ora tenere leaperte è la priorità ...