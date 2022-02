Verona, Kalinic rescinde il contratto: pochi minuti prima ha giocato con la Juventus (Di lunedì 7 febbraio 2022) Incredibile in casa Hellas Verona. A pochi minuti dalla fine del match contro la Juventus, è stata annunciata la risoluzione del contratto di Nikola Kalinic. A rendere particolare la situazione, oltre al fatto che non era trapelato nulla sul suo possibile addio, il fatto che è sceso in campo a Torino subentrando nel finale, e soltanto pochi minuti dopo è stata comunicata la rescissione. Questa la nota degli scaligeri: “Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalini?, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale – in una stagione e mezza – ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist-gol. ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Incredibile in casa Hellas. Adalla fine del match contro la, è stata annunciata la risoluzione deldi Nikola. A rendere particolare la situazione, oltre al fatto che non era trapelato nulla sul suo possibile addio, il fatto che è sceso in campo a Torino subentrando nel finale, e soltantodopo è stata comunicata la rescissione. Questa la nota degli scaligeri: “HellasFC comunica la risoluzione consensuale delcon il calciatore Nikola Kalini?, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale – in una stagione e mezza – ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist-gol. ...

