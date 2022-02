Venezia-Napoli, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta TV (Di domenica 6 febbraio 2022) Venezia-Napoli di scena questo pomeriggio a partire dalle 15.00 al “Penzo”, quale gara valida per la 24a giornata del campionato di Serie A 21-22. La classifica impone ai padroni di casa di tirare fuori le unghie e chiudere il match con qualche punto da festeggiare, ma il Napoli, costretto a rincorrere la prima in classifica, non può che puntare al successo. Ecco cosa c’è da saper sulla gara. Statistiche e curiosità di Venezia-Napoli Il Venezia, che con 18 punti nel carniere dopo 22 giornate (4 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte) si ritrova a ridosso della zona retrocessione, nelle ultime 5 uscite di campionato, ha messo in fila 2 pareggi (Sampdoria, Empoli) e patito 3 sconfitte (Lazio, Milan, Inter). In particolare nella gara giocata contro la capolista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)di scena questo pomeriggio a partire dalle 15.00 al “Penzo”, quale gara valida per la 24a giornata del campionato diA 21-22. La classifica impone ai padroni di casa di tirare fuori le unghie e chiudere il match con qualche punto da festeggiare, ma il, costretto a rincorrere la prima in classifica, non può che puntare al successo. Ecco cosa c’è da saper sulla gara. Statistiche e curiosità diIl, che con 18 punti nel carniere dopo 22 giornate (4 vittorie, 6 pareggi, 12 sconfitte) si ritrova a ridosso della zona retrocessione, nelle ultime 5 uscite di campionato, ha messo in fila 2 pareggi (Sampdoria, Empoli) e patito 3 sconfitte (Lazio, Milan, Inter). In particolare nella gara giocata contro la capolista ...

Advertising

annatrieste : Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - Sere_GreenOlive : RT @annatrieste: Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che si lav… - CarloRo79403302 : RT @TolliVincenzo: Oggi a Venezia è solo un'altra tappa verso il nostro obiettivo, la Champions Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno,… - FeDyana : RT @annatrieste: Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che si lav… -