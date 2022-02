Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali: torna Osihmen (Di domenica 6 febbraio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Venezia-Napoli, gara valida per la 24a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Pierluigi Penzo. Il Venezia allenato da Paolo Zanetti si trova, con 18 punti, al quartultimo posto della Serie A. Nella gara prima della sosta è arrivata una sconfitta, solo nei minuti finali, contro la capolista Inter. Per la gara odierna il modulo utilizzato dai lagunari sarà il 4-3-3, con Nani e Johnsen a supporto di Okereke. Il Napoli guidato da Luciano Spalletti si trova ora al terzo posto in classifica con 49 punti. Una vittoria nella gara odierna porterebbe gli azzurri ad un solo punto dalla vetta della classifica, occupata dall’Inter. Nella gara prima della sosta è arrivata una convinvente vittoria nel derby con la Salernitana. In ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 6 febbraio 2022) Andiamo a scoprire ledi, gara valida per la 24a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Pierluigi Penzo. Ilallenato da Paolo Zanetti si trova, con 18 punti, al quartultimo posto della Serie A. Nella gara prima della sosta è arrivata una sconfitta, solo nei minuti finali, contro la capolista Inter. Per la gara odierna il modulo utilizzato dai lagunari sarà il 4-3-3, con Nani e Johnsen a supporto di Okereke. Ilguidato da Luciano Spalletti si trova ora al terzo posto in classifica con 49 punti. Una vittoria nella gara odierna porterebbe gli azzurri ad un solo punto dalla vetta della classifica, occupata dall’Inter. Nella gara prima della sosta è arrivata una convinvente vittoria nel derby con la Salernitana. In ...

