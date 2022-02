Venezia-Napoli 0-2, Osimhen-Petagna gol: azzurri tallonano Inter (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Napoli vince 2-0 sul campo del Venezia nella gara per la 24esima giornata della Serie A, affianca il Milan ed è a ridosso dell’Inter capolista, che nel prossimo turno è attesa al Maradona per il big match scudetto. Gli azzurri passano sul campo dei veneti grazie al gol di Osimhen. Il nigeriano, che nel primo tempo scheggia l’incrocio dei pali con un destro da posizione defilata, al 58? fa centro. Cross di Politano dalla trequarti, il centravanti – al rientro da titolare – sul secondo palo trova il tempo per il colpo di testa incrociato: palla in rete, 0-1. Il raddoppio arriva al termine del recupero infinito. Al 99? Petagna piomba sulla respinta del portiere lagunare, tap-in e 0-2. La vittoria consente al Napoli di salire a 52 punti e di agganciare ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilvince 2-0 sul campo delnella gara per la 24esima giornata della Serie A, affianca il Milan ed è a ridosso dell’capolista, che nel prossimo turno è attesa al Maradona per il big match scudetto. Glipassano sul campo dei veneti grazie al gol di. Il nigeriano, che nel primo tempo scheggia l’incrocio dei pali con un destro da posizione defilata, al 58? fa centro. Cross di Politano dalla trequarti, il centravanti – al rientro da titolare – sul secondo palo trova il tempo per il colpo di testa incrociato: palla in rete, 0-1. Il raddoppio arriva al termine del recupero infinito. Al 99?piomba sulla respinta del portiere lagunare, tap-in e 0-2. La vittoria consente aldi salire a 52 punti e di agganciare ...

annatrieste : Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - pisto_gol : Ven-NAP 0:2 4^vittoria consecutiva del Napoli, che domina gioco e occasioni contro un Venezia solido e organizzato.… - LoveSud2 : RT @NapoliCM: ???? Spalletti a DAZN: 'Prestazione di carattere, ora testa all'Inter' ??? - YBah96 : RT @NATIxVINCEREooc: Venezia 0-2 Inter Venezia 0-3 Milan Venezia 0-1 Napoli Venezia 1-1 Juve -