“Vediamo…” | Juventus-Verona | già brutte notizie all’esordio per Vlahovic?

Leggi su goalnews

(Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News Questa sarà la prima partita delladopo la fine del mercato di gennaio. Sessione caratterizzata dall'arrivo die Zakaria, subito lanciati in battaglia da Massimiliano Allegri. Questo rende l'idea di quanto il tecnico bianconero avesse bisogno di una spinta per tentare una tempesta al quarto posto attualmente occupato dall'Atalanta. La squadra di Gasperini però sta lottando, e parecchia, e questa sera potrebbe esserci stato un sorpasso. Ladovrà quindi giocare al massimo per non perdere il contatto con l'area Champions. Ilaffronterà laall'Allianz Stadium. La Juve dovrà vincere per continuare la corsa al titolo, mentre ildovrà tagliare Dusan, che negli ultimi anni ha dimostrato forza di natura in ...