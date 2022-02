Varese-Virtus Bologna oggi | Serie A basket 2022 | orario | canale tv | programma | streaming

(Di domenica 6 febbraio 2022) Partita d’altri tempi quella che chiude la domenica di grandeinA. Si affrontano all’Enerxenia Arena dil’Openjobmetis e la, in un match che negli anni passati significava play-off e soprattutto sfida per lo Scudetto. La situazione al momento è decisamente diversa, con i felsinei che guidano la classifica con il Tricolore cucito sul petto e i lombardi che cercano di risalire la china dalle ultime posizioni in classifica. I bianconeri sono reduci dal doppio ko in EuroCup contro i tedeschi di Ulm e contro il Buducnost Podgorica (6-5 il record dellain Europa). Serve quindi una prova d’orgoglio da parte dei ragazzi di coach Scariolo, che vogliono continuare a rimanere a contatto con l’Olimpia Milano in classifica. L’Openjobmetis sembra avere ...

