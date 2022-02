Vanessa Incontrada e il rapporto speciale con il figlio Isàl (Di domenica 6 febbraio 2022) Vanessa Incontrada è stata legata sentimentalmente all’imprenditore toscano Rossano Laurini, che poi è diventato suo marito, la coppia ha avuto un figlio, Isàl, nato nel 2008. L’amore con Laurini però è piuttosto tormentato: la loro conoscenza, infatti, è avvenuta in tempi non sospetti quando i due erano però già impegnati in altre relazioni, per ciò sin dall’inizio la love story è stata molto complicata ed ha passato momenti particolarmente tesi. I pettegolezzi e il gossip dedicati alla coppia di “clandestini” si sono sprecati e questo ha procurato molte sofferenze all’attrice. L’incontro tra i due è avvenuto quando lui aveva una relazione con Chiara Palmieri e Vanessa Incontrada con Andrea Palmieri. In una recente intervista rilasciata a Mara Venier, negli studi di Domenica In, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)è stata legata sentimentalmente all’imprenditore toscano Rossano Laurini, che poi è diventato suo marito, la coppia ha avuto un, nato nel 2008. L’amore con Laurini però è piuttosto tormentato: la loro conoscenza, infatti, è avvenuta in tempi non sospetti quando i due erano però già impegnati in altre relazioni, per ciò sin dall’inizio la love story è stata molto complicata ed ha passato momenti particolarmente tesi. I pettegolezzi e il gossip dedicati alla coppia di “clandestini” si sono sprecati e questo ha procurato molte sofferenze all’attrice. L’incontro tra i due è avvenuto quando lui aveva una relazione con Chiara Palmieri econ Andrea Palmieri. In una recente intervista rilasciata a Mara Venier, negli studi di Domenica In, ...

Advertising

WittyTV : ORA su Canale 5 il confronto tra Alex e Calma e a giudicare è Vanessa Incontrada! #Amici21 - sara_bancala : RT @tuseilmioniente: IO NON DIMENTICO QUANDO VANESSA INCONTRADA AD AMICI19 NON VOTAVA JAVIER PERCHÈ DICEVA CHE NON RIUSCIVA AD EMOZIONARLA… - voglioungelatoo : RT @dizilover_: vedo Vanessa Incontrada e la mia testa va subito a Javier che esce incazzato dallo studio #Amici21 - dr3w_94_ : RT @hankersfilms: io vanessa incontrada che chiude gli occhi quando canta alex la capisco #amici21 - ItsIanira : RT @hankersfilms: io vanessa incontrada che chiude gli occhi quando canta alex la capisco #amici21 -