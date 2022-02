Vanessa Incontrada di nuovo single? Il gossip | «È finita con il compagno Rossano Laurini»

Advertising

AliceIafra : RT @hankersfilms: io vanessa incontrada che chiude gli occhi quando canta alex la capisco #amici21 - BlackkMess : RT @hankersfilms: io vanessa incontrada che chiude gli occhi quando canta alex la capisco #amici21 - sofia93970 : RT @hankersfilms: io vanessa incontrada che chiude gli occhi quando canta alex la capisco #amici21 - Giuliapossenti5 : RT @hankersfilms: io vanessa incontrada che chiude gli occhi quando canta alex la capisco #amici21 - GymPills : @simonafronzoni Ma inizia il teleflm con Vanessa Incontrada -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

Quel silenzio tombale che suona come una sentenza di conferma:, ospite a Verissimo nella puntata trasmessa domenica 6 febbraio 2022 su Canale Cinque, ha parlato di tutto, tranne che della relazione con Rossano Laurini , l'uomo a cui è legata (...è sicuramente una delle donne più importanti dello spettacolo italiano ormai da tantissimi anni. Sicuramente è una tra i personaggi ...Si parte con Fosca Innocenti, un crime poliziesco ambientato in Toscana, precisamente ad Arezzo. Oggi a Verissimo è intervenuta Vanessa Incontrada proprio per presentare la nuova fiction. La trama di ...Quel silenzio tombale che suona come una sentenza di conferma: Vanessa Incontrada, ospite a Verissimo nella puntata trasmessa domenica 6 febbraio 2022 su Canale Cinque, ha parlato di tutto, tranne che ...