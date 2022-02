Vaccino, quarta dose in sei Paesi: dalla Germania alla Danimarca. Il virologo: 'Dubbi sull'efficacia' (Di domenica 6 febbraio 2022) Da circa un mese la quarta dose del Vaccino anti Covid - 19 è una realtà in sei Paesi: dopo la prima apertura da parte di Israele, hanno fatto questa scelta Danimarca, Stati Uniti, Ungheria e poi ... Leggi su leggo (Di domenica 6 febbraio 2022) Da circa un mese ladelanti Covid - 19 è una realtà in sei: dopo la prima apertura da parte di Israele, hanno fatto questa scelta, Stati Uniti, Ungheria e poi ...

Advertising

Adnkronos : #Quartadose vaccino #covid anche in Italia? Cosa dicono gli esperti. - Anna302478978 : @DMicol78 Poverino sicuramente il medico avrà allontanato il sospetto sul vaccino con una serie di menzogne IN… - ClarkKe25897431 : RT @BerlinoRoma70: La 'quarta dose' che ci vuole propinare il Gollum/Speranza sarà a scopo ricreativo come la Cannabis? Visto che i danni d… - BerlinoRoma70 : La 'quarta dose' che ci vuole propinare il Gollum/Speranza sarà a scopo ricreativo come la Cannabis? Visto che i da… - Nunzio76512527 : RT @Anna302478978: S. Enardu ricoverata d'urgenza PROTAGONISTA IL VACCINO ' ha avuto problemi di salute negli ultimi giorni; non avrebbe… -