Vaccino, indiscrezioni esplosive: le parole di Papa Francesco da Fabio Fazio, pare che questa sera... (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutto pronto per l'ospitata di Papa Francesco a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3. Colpo sensazionale, il tutto in onda nella serata di oggi, domenica 6 febbraio. Incredibile ma vero, il Pontefice da Fabio Fazio, in collegamento, ultimo super-ospite di una clamorosa lista in cui figurano tra gli altri anche Barack Obama e Bill Gates. Come detto, Papa Francesco non sarà presente fisicamente, come ovvio, ma in collegamento da una delle stanze di Santa Marta, l'albergo vaticano in cui vive dal 2013, quando fu eletto in Conclave. Francesco ha infatti rinunciato all'uso del Palazzo Apostolico, ritenuto troppo sfarzoso e lussuoso. E nel frattempo filtrano le indiscrezioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Tutto pronto per l'ospitata dia Che tempo che fa, il programma diin onda su Rai 3. Colpo sensazionale, il tutto in onda nellata di oggi, domenica 6 febbraio. Incredibile ma vero, il Pontefice da, in collegamento, ultimo super-ospite di una clamorosa lista in cui figurano tra gli altri anche Barack Obama e Bill Gates. Come detto,non sarà presente fisicamente, come ovvio, ma in collegamento da una delle stanze di Santa Marta, l'albergo vaticano in cui vive dal 2013, quando fu eletto in Conclave.ha infatti rinunciato all'uso del Palazzo Apostolico, ritenuto troppo sfarzoso e lussuoso. E nel frattempo filtrano le...

Advertising

RobertoBurioni : Buone notizie. Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizza… - CosenzaChannel : Il virologo sulle indiscrezioni riportare in un articolo del Washington Post: via libera della Food and Drug Admini… - Antonio_Tatti_ : RT @RobertoBurioni: Buone notizie. Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizzazion… - domenicobas62 : RT @NessunaCorrelaz: #Fiorello #BOICOTTASANREMO #FiorelloMerda Non veritiere le prime indiscrezioni che davano il deceduto vaccinato ieri.… - NessunaCorrelaz : #Fiorello #BOICOTTASANREMO #FiorelloMerda Non veritiere le prime indiscrezioni che davano il deceduto vaccinato ier… -