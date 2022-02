Università | radiografia del sistema dei baroni “Presa Diretta” riparte dai concorsi truccati Iacona | “La lobby dei prof si oppone a riforme”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022), la campanella suona per tutti. Un’ora e mezza in tv, in prima serata. Non era mai successo. Lunedì prossimo parte la13esima edizione di “” su Rai3 e lo fa aprendo la stagione con una puntata che indaga a fondo il male endemico dell’italiana: la piaga deiaccademicie dellee. Riccardoha deciso di trattare in prima persona il nodo deldi assegnazione delle cattedre con un reportage ampio, che dalla Sicilia passa per Firenze e arriva a Tor Vergata, sulla scia di tre clamorose inchieste della magistratura. Un viaggio nel “cuore malato” deldi selezione dei docenti, con una valigia di documenti d’indagine, ...