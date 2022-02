Un uomo di 72 anni stroncato da un malore durante la battuta di caccia. Il dramma nella zona di Monte di Giulio (Di domenica 6 febbraio 2022) PIEVE TORINA - cacciatore muore durante la battuta di caccia. La vittima è un uomo di 72 anni. La tragedia si è consumata stamattina poco prima delle 9 nella zona di Monte di Giulio, a Pieve Torina. L'... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 6 febbraio 2022) PIEVE TORINA -tore muoreladi. La vittima è undi 72. La tragedia si è consumata stamattina poco prima delle 9didi, a Pieve Torina. L'...

Ultime Notizie dalla rete : uomo anni Mps verso la resa dei conti in Cda, Lovaglio pronto a sostituire Bastianini Banca Mps, il 7/02 il tavolo per il cambio al vertice Luigi Lovaglio , nato a Potenza, 67 anni, 45 anni di carriera in Unicredit dove era entrato nel 1973, poi tre anni alla guida del Creval, è l'uomo pronto a prendere le redini di Monte di Paschi di Siena . Il Tesoro , azionista della banca senese con il 64,5% di capitale si sta infatti preparando per affidare ...

Auto contromano in autostrada, si scontra e va in fiamme: morta una donna di 56 anni. L'investitore tenta la fuga a piedi ... residente a San Biagio di Callalta (Treviso) morta carbonizzata, poi tenta di fuggire a piedi finchè viene fermato dalla Polizia stradale di Gorizia: il conducente, un uomo tra i 40 e i 50 anni, (...

Incendio in abitazione in Calabria, muore uomo di trent'anni ANSA Nuova Europa Sparatoria in un bar di Luzzi, un arresto e due denunce RENDE (COSENZA) – E’ stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco un uomo di trent’anni pregiudicato e ritenuto, dai carabinieri della compagnia di Rende (Cosenza), il responsabile ...

I 70 anni di Vasco, sempre al massimo della musica rock Sono passati 45 anni dal suo esordio discografico ... un elemento valutato poco di frequente: Vasco Rossi è un uomo di letture sofisticate, con un bagaglio intellettuale di alto livello ...

