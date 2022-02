Udinese-Torino | le formazioni ufficiali | Beto vs Sanabria

Leggi su 11contro11

(Di domenica 6 febbraio 2022) Riportiamo ledi, sfida della ventiquattresima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato da Grossi e Pagnotta come assistenti, e dal quarto uomo Camplone. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Minelli. Calcio d’inizio ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine. Partita fondamentale sia perche per ilquella in programma questo pomeriggio. Entrambe, infatti, sono alla ricerca di punti preziosi per raggiungere il prima possibile la salvezza. Dopo il successo in trasferta a Cagliari, gli uomini di Gabriele Cioffi non sono ancora riusciti a trovare la vittoria in questo 2022. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio abbastanza inutile per le sorti della classifica contro il ...