Udinese-Torino | incredibile Buongiorno | chiede il giallo per saltare il Venezia | l’arbitro non lo ammonisce

(Di domenica 6 febbraio 2022)episodio alla Dacia Arena in. Il difensore granata, diffidato, viene sostituito da Juric e uscendo dal campo si toglie la maglietta.non si avvicina per ammonirlo e così è proprio il centrale dei piemontesi a richiamare la sua attenzione, di fattondo un cartellinoai suoi danni. Qualcosa di inedito, ma c’è una spiegazione, seppur antisportiva: la prossima partita è con il, quella successiva il derby con la Juventus, e dunquevolevalo scontro coi lagunari per esserci nella stracittadina. Evidentemente aveva “concordato” di rimediare un, ma Juric lo ha sostituito e ha fatto di tutto per farsi ammonire in ...

DiMarzio : #SerieA I Le formazioni ufficiali di #UdineseTorino

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Dacia, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dacia,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Success, Mandragora al termine ...Termina qui il primo tempo della sfida tra Udinese e Torino, fermi sullo 0-0. 44' Arsolan regala palla a Sanabria al limite dell'area, il granata spreca tutto. 43' OCCASIONE UDINESE! Palla in area, ...L'Udinese calcio ha reso omaggio alla memoria ... in fabbrica Lo ha fatto prima dell'inizio della gara interna con il Torino.