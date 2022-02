Ucraina, New York Times: “Russia ha radunato il 70% delle forze. Fino a 50mila morti in caso di invasione”. Mosca: “Follia e allarmismo” (Di domenica 6 febbraio 2022) L’esercito russo ha radunato il 70% delle forze di cui avrebbe bisogno per organizzare un’invasione completa dell’Ucraina. È quanto scrive il New York Times, citando alti funzionari dell’amministrazione Biden. Secondo il rapporto, i funzionari Usa hanno stimato Fino a 50mila vittime civili e da uno a cinque milioni di rifugiati in Europa, molti dei quali si riverserebbero in Polonia. E Kiev cadrebbe in pochi giorni. Mosca considera “una Follia” le stime degli Usa sui tempi in cui potrebbe essere conquistata la capitale Ucraina in seguito a un potenziale attacco russo. “La Follia e l’allarmismo continuano”, ha dichiarato – secondo quanto riporta la Tass ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) L’esercito russo hail 70%di cui avrebbe bisogno per organizzare un’completa dell’. È quanto scrive il New, citando alti funzionari dell’amministrazione Biden. Secondo il rapporto, i funzionari Usa hanno stimatovittime civili e da uno a cinque milioni di rifugiati in Europa, molti dei quali si riverserebbero in Polonia. E Kiev cadrebbe in pochi giorni.considera “una” le stime degli Usa sui tempi in cui potrebbe essere conquistata la capitalein seguito a un potenziale attacco russo. “Lae l’continuano”, ha dichiarato – secondo quanto riporta la Tass ...

