Turris-Catania, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 6 febbraio 2022) In un Girone C di Serie C comandato dal Bari, le altre squadre sono tutte in lotta per tentare di accaparrarsi un posto playoff. È il caso di Turris-Catania, con i padroni di casa che inseguono il secondo posto, mentre i rossoblù, tentano di recuperare il terreno perso, staccando la zona playout. Ottimo momento della Turris con il secondo migliore attacco del Girone ma una difesa ancora da sistemare, problema simile per il Catania, terzo attacco del Girone ma anche terza peggior difesa. All’ “Amerigo Liguori” un match che promette gol e spettacolo, col calcio d’inizio previsto per le 14.30. Il momento delle due squadre La Turris viene da due pesanti sconfitte nelle ultime quattro gare contro due pretendenti al secondo posto, Monopoli e Taranto. Queste hanno ridimensionato i sogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) In un Girone C diC comandato dal Bari, le altre squadre sono tutte in lotta per tentare di accaparrarsi un posto playoff. È il caso di, con i padroni di casa che inseguono il secondo posto, mentre i rossoblù, tentano di recuperare il terreno perso, staccando la zona playout. Ottimo momento dellacon il secondo migliore attacco del Girone ma una difesa ancora da sistemare, problema simile per il, terzo attacco del Girone ma anche terza peggior difesa. All’ “Amerigo Liguori” un match che promette gol e spettacolo, col calcio d’inizio previsto per le 14.30. Il momento delle due squadre Laviene da due pesanti sconfitte nelle ultime quattro gare contro due pretendenti al secondo posto, Monopoli e Taranto. Queste hanno ridimensionato i sogni ...

