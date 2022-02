Treviso, multato perché al lavoro senza Green pass: 38enne si dà fuoco in piazza (Di domenica 6 febbraio 2022) commenta Un cittadino pakistano di 38 anni si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco a Oderzo (Treviso) dopo che i carabinieri gli avevano notificato una sanzione amministrativa perché ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) commenta Un cittadino pakistano di 38 anni si è cosparso di liquido infiammabile e si è datoa Oderzo () dopo che i carabinieri gli avevano notificato una sanzione amministrativa...

