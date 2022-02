Tragique épilogue de l’incroyable sauvetage du petit Rayan | 5 ans | au Maroc

Leggi su cityroma

(Di domenica 6 febbraio 2022) Cette histoire a ému le monde entier. Tombé accidentellement dans un puits de son village du nord duce mardi 1er février, le, âgé de cinq ans, est resté bloqué à plus de trente mètres de profondeur pendant cinq longues journées. Ce puits de 45 centimètres de diamètre était en train d’être réparé par son père au moment du drame, dans la maison familiale située dans la province de Chefchaouen. Ce village d’environ 500 habitants, Ighrane, est parsemé de puits profonds, dont beaucoup sont utilisés pour irriguer les cultures de cannabis, principales sources de revenus locaux. Alors que les secouristes se sont acharnés jour et nuit pour sauver legarçon, les circonstances de sa chute restent toujours floues. “Le sauveteur n’aurait pas pu plier ses jambes, et pencher ses bras pour atteindre ...