Torino, Buongiorno si toglie la maglia per farsi ammonire e non saltare la Juve: l'arbitro non glielo concede (Di domenica 6 febbraio 2022) Curioso episodio in Udinese-Torino: al momento della sostituzione Alessandro Buongiorno si è tolto la maglietta, segnalandolo con una... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Curioso episodio in Udinese-: al momento della sostituzione Alessandrosi è tolto la maglietta, segnalandolo con una...

Advertising

zazoomblog : Torino Buongiorno si toglie la maglia per farsi ammonire e non saltare la Juve: l'arbitro non glielo concede -… - CMercatoNews : ?? #UdineseTorino, #Buongiorno (diffidato) si toglie la maglia per saltare Torino-Venezia e giocare regolarmente il… - sportli26181512 : Torino, Buongiorno si toglie la maglia per farsi ammonire e non saltare la Juve: l'arbitro non glielo concede: Curi… - MCalcioNews : Udinese-Torino, Buongiorno si toglie la maglia per essere ammonito: voleva essere 'pulito' per la Juventus - CorkScrew12 : RT @gippu1: La scenetta di #Buongiorno del Torino che implora l'arbitro di #UdineseTorino di ammonirlo perché è diffidato (così può giocare… -