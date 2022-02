Terremoto nel cuore della notte a Viareggio. Scossa di magnitudo 3.8

(Di domenica 6 febbraio 2022) Undi3.8 è avvenuto staalle 02:36 nella zona di, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. Ne dà notizia l'Istituto nazionale...

Sissy2023 : RT @iltirreno: ?? Terremoto tra Pisa e Viareggio - sunrisebeb : RT @iltirreno: ?? Terremoto tra Pisa e Viareggio - RaffaeleBiasci : RT @iltirreno: ?? Terremoto tra Pisa e Viareggio - Tinafzozzaro99_ : ero nel letto e mi ha inizato a tremare tutto,ho svegliato anche i miei,cazzo che paura!! #Terremoto - cigurt88 : RT @iltirreno: ?? Terremoto tra Pisa e Viareggio -

Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca. L'ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e ...