Terremoto nel centrodestra, Salvini: “La coalizione si è sciolta come neve al sole”. Grandi manovre al centro (Di domenica 6 febbraio 2022) Terremoto nel centrodestra. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "la coalizione si è sciolta come neve al sole”. "Si può dire che in Italia allo stato esiste una coalizione del centrodestra. E' evidente che no, dopo che alla seconda carica dello Stato esponente di Forza Italia che conta sulla carta di 450 voti per diventare presidente della Repubblica ne sono mancati 70, 40 dei quali della stessa Forza Italia" dice Salvini, secondo cui, "In questo momento, e temo ancora per qualche settimana, alla logica di squadra qualcuno preferisce la logica del singolo". "Un ragionamento per me miope che guarda al proprio orto". E aggiunge, riferendosi agli alleati: "Io metto ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 febbraio 2022)nel. Per il leader della Lega, Matteo, "lasi èal”. "Si può dire che in Italia allo stato esiste unadel. E' evidente che no, dopo che alla seconda carica dello Stato esponente di Forza Italia che conta sulla carta di 450 voti per diventare presidente della Repubblica ne sono mancati 70, 40 dei quali della stessa Forza Italia" dice, secondo cui, "In questo momento, e temo ancora per qualche settimana, alla logica di squadra qualcuno preferisce la logica del singolo". "Un ragionamento per me miope che guarda al proprio orto". E aggiunge, riferendosi agli alleati: "Io metto ...

Advertising

neithwr : RT @itsformiconi_: il terremoto a Pisa in realtà è causato da Gianni che sta facendo riti magico-propiziatori per tornare indietro nel temp… - itsformiconi_ : il terremoto a Pisa in realtà è causato da Gianni che sta facendo riti magico-propiziatori per tornare indietro nel… - ommaronn : È stato stranissimo perché non si è mosso nulla o comunque è stato impercettibile perché sono nel letto al buio ma… - sThebest11 : Nel frattempo qui è venuto il terremoto ?? #ilunaticiasanremo - gattardi : RT @RicoBello: Fortissima scossa qui nel Pisano ! #terremoto #sanremo22 #Versilia -