Terremoto in Italia poco fa Tante segnalazioni | zone colpite

Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita dalla popolazione in Toscana, e precisamente nelle zone di Lucca, Pistoia, Viareggio e Pisa alle ore 2.36 del 6 febbraio 2022. La scossa, come dimostrano i dati pubblicati sul sito dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha avuto una magnitudo 3.8. Dopo la scossa, il presidente della Regione Toscana ha scritto sui suoi canali ufficiali social per rassicurare la popolazione. Il sisma ha avuto epicentro nella zona costiera dell'area di Viareggio ed è avvenuto a una profondità di 8km guardando le mappe dell'Ingv. Il Terremoto è stata avvertito dai cittadini che hanno scritto decine di messaggi sui social network, preoccupati. Chi dormiva è stato svegliato di soprassalto dal sisma. Al momento non sembrano esserci danni a persone o cose.

